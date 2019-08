MONZA, Galliani al Franchi con 200 tifosi. Berlusconi...

Il Franchi rappresenta un'occasione importante, se non unica per questa stagione a meno che non passi il turno di Coppa, per il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani di misurarsi con un'avversaria e in uno stadio di serie A. Per questo da Monza, secondo quanto raccolto da Firenzeviola, saranno circa 200 i tifosi che arriveranno in pullman ed è confermata la presenza di Adriano Galliani. Resta un'incognita ovviamente la presenza o meno di Silvio Berlusconi, per ora non atteso a Firenze.