MONTELLA, Un amore mai sbocciato con la piazza

Arrivato per tirare su le sorti di una Fiorentina in picchiata libera con Pioli la scorsa stagione, Vincenzo Montella non è riuscito nella sua impresa, anzi.

Complice un amore mai sbocciato con la tifoseria dopo le sconfitte che hanno portato la squadra viola a giocarsi la permanenza in Serie A all'ultimo turno con il Genoa, in molti hanno storto il naso alla notizia della sua conferma da parte della nuova proprietà. Il tecnico napoletano ha retto fino alla rovinosa sconfitta con la Roma, salutando con un po' di amaro in bocca la piazza e la dirigenza gigliata.

27 partite e 6 vittorie raccolte (di cui 2 in Coppa Italia contro avversari non irreprensibili) hanno sancito il suo inevitabile esonero, arrivato con un comunicato nella mattina di sabato 21 dicembre. Troppi i dubbi sulle scelte operate dall'Aeroplanino in stagione, anche se il problema principale è stata la mancanza di risultati e di mordente in alcune partite. Gli alibi non mancano, visto che Montella si è trovato la squadra finita solo ad inizio settembre con molti elementi che si raddoppiavano più che completarsi. Emblematica l'assenza di una punta - che ha costretto alla ripetuta scelta del 2000 Vlahovic - e gli inserimenti in formazione di Cristoforo ed Eysseric, meteore del mondo viola.

Ma Montella poteva e doveva fare di più, perché al di là degli infortuni vedere formazioni come Udinese, Parma o Sassuolo davanti in classifica non ha giustificazioni. La Fiorentina e l'allenatore si sono salutati con un addio e potrebbe essere davvero per l'ultima volta.