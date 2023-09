MINA, Si attende l'esito degli esami: i possibili scenari

Fonte: a cura di Niccolò Righi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Dopo l'infortunio al retto femorale sinistro patito al 23' minuto durante la sfida tra Cile e Colombia, Yerry Mina è atteso a Firenze nella giornata di domani, dove verrà nuovamente valutato e sarà più chiara l'entità del guaio muscolare.

Per avere un quadro più chiaro si dovrà attendere una diagnosi completa, perché si tratta di un tipo di infortunio che può variare a seconda della zona e dell'entità. Il muscolo danneggiato va infatti dal ginocchio al bacino, con i tempi che si allungano man mano che ci si avvicina alla zona pelvica. Per quanto riguarda l'entità, si va dai 15-20 giorni per un infortunio di primo grado che aumentano a 30-40 se si tratta di un secondo grado. Da scongiurare una lesione di terzo grado, che necessiterebbe almeno 2 mesi di stop.