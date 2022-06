MILENKOVIC VIA? LE POSSIBILI IDEE DEI CENTRALI A COSTO 0

La possibile partenza di Nikola Milenkovic in direzione Inter porrà logicamente il problema di come sostituire quello che, nelle ultime stagioni, è stato per dispersione il miglior centrale difensivo della Fiorentina, e per giunta proprio nell’estate in cui i viola stanno preparando il ritorno in Europa. Un palcoscenico dove la personalità e l’esperienza serviranno tantissimo ed è per questo che il club di Commisso - nell’ottica di un possibile addio del serbo - sta già setacciando il mercato del Vecchio continente per non farsi trovare impreparato.

Già due giorni fa, proprio su queste pagine, vi abbiamo raccontato come dopo l’approdo ormai imminente di Florian Grillitsch potrebbero non essere finiti i parametri 0 in arrivo alla Fiorentina. Questo, da un lato, in virtù di un budget di mercato che sarà limitato - per stessa ammissione del presidente - e soprattutto degli sgravi fiscali del Decreto crescita che potrebbero arrivare in soccorso dei viola, qualora la società scegliesse di puntare (per almeno due stagioni) su un giocatore in arrivo dall’estero con un’età superiore ai 20 anni e un ingaggio di almeno 1 milione di euro.

In tal senso i nomi per completare il pacchetto dei centrali, in caso di partenza di Milenkovic, non mancano. Basta infatti scorrere la lista dei difensori in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno per capire come sono molti i profili che potrebbero fare al caso dei viola: al di là dell’inarrivabile Christensen del Chelsea, ci sono anche Tarkowski del Burnley, Mbemba del Porto e Denayer del Lione, peraltro vecchio pallino del ds Pradè (aveva già provato a portarlo a Firenze nel 2015). Seguono - tra i papabili - Zagadou del Dortmund, Saiss del Wolverhampton più altri due candidature dalla Premier come Stephens (Southampton) e Amrtey (Leicester).