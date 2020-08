MILENKOVIC, Il pilastro che vogliono a Milano

Andarsene o restare? Il futuro di Nikola Milenkovic è ancora in bilico, nonostante la ferma volontà della Fiorentina di trattenere uno dei pilastri della sua difesa. La storia del gigante serbo con la società viola è arrivata ad un bivio, perché il contratto in scadenza tra soli 2 anni impone delle riflessioni e il nome di Ramadani a gestire gli interessi dell'ex Partizan non fa dormire sonni tranquilli a chi lo vorrebbe ancora in maglia viola.

Il Milan è stato il club che con più forza si è fatto avanti per Milenkovic, forte dei buoni rapporti con l'agente e della possibilità di offrire al giocatore oltre ad un aumento dell'ingaggio la possibilità di giocare in Europa. Insieme al Diavolo anche l'Inter ci ha fatto un pensierino, pur se prima dovrà risolvere la sua situazione legata ai cinque centrali già in rosa.

Il prezzo da 40 milioni di euro spaventa un po' le interessate, ma anche in Spagna e Premier League stanno valutando se puntare sul classe '97 oppure no. La Fiorentina intanto lavora al rinnovo e attende di sapere le volontà del giocatore: il suo futuro però resta sempre in bilico.