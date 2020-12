MILENKOVIC ALL'ULTIMO TUFFO, DRAGO DECISIVO, BEFFA BORJA

DRAGOWSKI – Reattivo sul primo tiro di Sturaro anche se smorzato, è battuto da Pjaca sul gol del Genoa ma risulterà decisivo con l'intervento su Destro, 7

CACERES – E' il più vicino a Prandelli e forse per questo il dialogo è fitto. Spreca qualche pallone di troppo (anche nel finale) ma dà il suo apporto, 6

MILENKOVIC – Mette più di una pezza in avvio, incluso il tentativo di tiro di Sturaro. Resta sicuro per tutto il resto della sfida fino a quando Pjaca lo fredda nel finale. Si fa assolutamente perdonare con il gol del pari, 6,5

PEZZELLA – Perde un brutto pallone in uscita nei primi minuti poi rischia qualcosa su Scamacca che in area non trova la deviazione. Va molto meglio nel secondo tempo quando non si fa più sorprendere, 6

BIRAGHI – Un bel cross dalla sinistra che per poco Vlahovic non realizza, poi una buona ripartenza nella ripresa con punizione guadagnata al limite. Spirito combattivo, 6,5

AMRABAT – Gioca il più semplice possibile, ogni tanto si fa anche rubare palla confermando di non riuscire a imporsi come gli avveniva l'anno scorso. Troverebbe l'assist buono per il gol di Bonaventura ma il VAR annulla tutto poi non angola su invito di Callejon e consente a Paleari di parare. Continua a non convincere, 5,5

PULGAR – Primo ammonito della sfida dopo nemmeno un quarto d'ora manca in precisione in più di un'occasione. Secondo tempo che non si discosta dalla media deludente, 5

CASTROVILLI – Gioca particolarmente defilato sulla sinistra ed è inizialmente in ombra, quando va a destra almeno trova il cross per la prima occasione di Ribery. Costretto a uscire a fine primo tempo non ha grande fortuna ultimamente, 6

Dal 40'pt BONAVENTURA – Avrebbe il pallone buono sul cross di Callejon ma di testa conclude male e non va meglio poco dopo quando non riesce ad agganciare un pallone vagante. Segna ma al termine di un'azione che comincia con un suo fallo. Gli manca precisione ma ci mette la giusta grinta, 6

CALLEJON – In difficoltà nel trovare la profondità recupera qualche pallone ma senza metterlo a frutto. Si rivede nella ripresa con un bel pallone che Bonaventura non sfrutta e un altro invito (buono) per Amrabat. A intermittenza, 5,5

Dal 33'st EYSSERIC – Per poco non regala la vittoria con un bel tiro respinto da Paleari, 6

RIBERY – Perde l'attimo buono sulla prima ripartenza, dopo una decina di minuti di gioco, poi alza sulla traversa su bell'invito di Castrovilli, alla mezz'ora. Cresce alla distanza e nel secondo tempo ci mette più furore, ma ancora lontano dalla sua miglior versione, 5

Dal 33'st BORJA VALERO – Entra e perde il pallone che rischia di consegnare la vittoria al Genoa. Beffa, 5

VLAHOVIC – Comincia malino sbagliando anche i controlli, poi prova a girarsi in area ma il tiro è ribattuto. Ci prova allora in contropiede e a metà primo tempo si fa apprezzare per caparbietà. Di testa manda fuori su bel cross di Biraghi. Quando si libera in area, nel secondo tempo, centra Bonaventura. Prima di uscire ci prova di sinistro mancando di poco il bersaglio. Comunque si sbatte, 6

Dal 33'st CUTRONE – S.v.

PRANDELLI – Conferma ancora Pulgar tra i titolari, nel tridente ci sono Callejon, Ribery e Vlahovic. La prima ora di gioco non si discosta dagli ultimi tempi, la manovra è statica e il possesso palla sterile. Perso Castrovilli a fine primo tempo si affida a Bonaventura che segnerebbe anche ma il VAR annulla tutto. Nel finale convulso resta tradito da Borja Valero che perde il pallone che manda in rete Pjaca ma ringrazia Milenkovic per il pareggio. Non è una bocciatura ma nemmeno una promozione, 5,5