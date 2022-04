MICIDIALE IN CASA, INAFFIDABILE IN TRASFERTA: VIOLA, CONTRO LE PICCOLE È SEMPRE UN REBUS

Se il ko della Fiorentina all’Arechi sarà decisivo (in negativo) nel percorso dei viola verso il ritorno in Europa solo il tempo potrà dirlo. Un tempo, per la verità, particolarmente breve visto che alla fine della stagione mancano appena cinque partite e che da qui in avanti ogni singolo punto peserà come un macigno. Sta di fatto però che il passo falso commesso oggi contro la Salernitana è stato l’ennesimo al cospetto delle piccole, contro le quali in casa i viola hanno un rendimento da schiacciasassi (dal 10° posto in giù Biraghi e compagni hanno vinto contro tutte le formazioni che hanno affrontato, eccezion fatta per l’Udinese - dodicesima - che arriverà al Franchi tra tre giorni) mentre in trasferta sono scesi spesso in campo con il freno a mano tirato: contro i medesimi avversari (Torino, Bologna, Empoli, Spezia, Sampdoria, Cagliari, Salernitana, Genoa e Venezia) sono arrivati appena tre vittorie - tutte di misura - un pareggio e ben quattro sconfitte (contro i blucerchiati a Marassi si giocherà a inizio maggio).

Un ruolino di marcia decisamente opposto che è in particolar modo rilevante se si considera lo score raggranellato al cospetto delle sole tre neopromosse (Empoli, Salernitana e Venezia) contro le quali sono arrivati 0 punti lontano dal Franchi. Un problema di testa? Di motivazioni? Oppure semplicemente una giornata sbagliata in tutti e tre i casi, tra infortuni e squalifiche ed errori dei singoli (come oggi)? Difficile che il tris di ko in questione possano essere solo una coincidenza ed è per questo che, non tanto nell’immediato quanto in vista della prossima stagione, uno dei compiti di Italiano sembra essere proprio quello di lavorare sul livello di attenzione della sua squadra, che se in tempi recenti si è dimostrata impeccabile in trasferta al cospetto di tante corazzate (quattro successi contro Napoli e Atalanta tra campionato e Coppa, più la vittoria sfiorata a Milano con l’Inter) ha più volte “toppato” sul più bello, quando cioè la partita sembrava molto più alla sua portata. I punti persi per strada per disattenzioni di questo tipo potrebbero rivelarsi a lungo andare fatali.