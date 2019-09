MERCATO, Viola su Tripaldelli per gennaio

La Fiorentina sta pensando ad Alessandro Tripaldelli per gennaio. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it il direttore sportivo Daniele Pradè ha già preso informazioni circa la fattibilità dell’operazione ed avrebbe messo al corrente anche il presidente Rocco Commisso, a testimonianza delle serie intenzioni della società viola. La volontà è quella di portare a termine un trasferimento a titolo definitivo del difensore, ma c’è da battere la concorrenza di Parma e Bologna oltre a quella del Bradford City, pronto a ripresentare un’offerta ufficiale al Sassuolo. Le richieste per il classe ‘99 non mancano vista la giovane età e le grandi qualità dimostrate che gli hanno permesso di disputare il Mondiale Under 20 da protagonista e di far parte del gruppo dell’Under 21, ma in neroverde non sta riuscendo ad ottenere il minutaggio sperato.