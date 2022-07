INDISCREZIONI DI FV IND.FV, C'È L'ACCORDO: EDO PIEROZZI TORNA IN VIOLA Accordo raggiunto in questi minuti tra la Fiorentina e l'Alessandria per la "recompra" di Edoardo Pierozzi: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, il club viola si è aggiudicato di nuovo (e con un anno di anticipo) il cartellino del classe 2001,... Accordo raggiunto in questi minuti tra la Fiorentina e l'Alessandria per la "recompra" di Edoardo Pierozzi: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, il club viola si è aggiudicato di nuovo (e con un anno di anticipo) il cartellino del classe 2001,... NOTIZIE DI FV MERCATO, GIORNATA DI VISITE PER MANDRAGORA Oggi è stato un altro giorno importante per l'arrivo di Rolando Mandragora alla Fiorentina. Il centrocampista che dovrebbe passare in viola a titolo definitivo dalla Juventus, ha svolto oggi a Villa Stuart le visite mediche prima di firmare il contratto che... Oggi è stato un altro giorno importante per l'arrivo di Rolando Mandragora alla Fiorentina. Il centrocampista che dovrebbe passare in viola a titolo definitivo dalla Juventus, ha svolto oggi a Villa Stuart le visite mediche prima di firmare il contratto che... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 02 luglio 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi