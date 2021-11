MEOZZI A FV, Vlahovic va venduto per non svalutarlo

Tra le notizie più cliccate oggi l'intervista esclusiva a Giulio Meozzi, intermediario di mercato ed opinionista, che ai microfoni di FirenzeViola.it ha detto la sua sul caso Dusan Vlahovic, attaccante che continua ad essere protagonista in campo con la maglia della Fiorentina ma che sembra sempre più lontano da Firenze: "Per me va venduto quando la società è convinta di incassare il più possibile. Più il tempo passa e più si rischia di svalutare il giocatore in quanto ci si avvicinerebbe alla scadenza. Invece a gennaio gli acquirenti offrirebbero di più".

Eppure il rendimento del serbo non può lasciare indifferenti...

"Se la Fiorentina vuol provare a tenerlo, poiché convinta che possa determinare ancora, è una sua strategia. Il giocatore non si discute. Come non si discute che il suo valore, adesso, è più alto".

