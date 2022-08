MALEH, RIFIUTATE LE OFFERTE PER LUI: IL FUTURO È A TINTE VIOLA

Il centrocampo della Fiorentina è ancora in fase di sviluppo. In entrata il nome più caldo è quello di Giovani Lo Celso, mentre ancora è da capire quale sarà il futuro di Szymon Zurkowski. Uno dei giocatori che però farà parte della mediana viola il prossimo anno, salvo clamorose sorprese, è Youssef Maleh.

Il centrocampista classe ‘98, infatti, dopo la sua prima stagione in Serie A, condita da 28 presenze e 2 gol (3 se si conta anche la Coppa Italia), è pronto ad affrontare il sue secondo anno con i colori viola. Dopo aver rifiutato le offerte di presto del Venezia lo scorso gennaio, sarebbero state rifiutate ulteriori offerte da parte del giocatore e della Fiorentina, sintomo della grande fiducia che il tecnico Italiano ripone in Maleh.

La società viola ha quindi deciso di non ascoltare né il sondaggio della Lazio né l’offerta dell’Empoli, club con cui la Fiorentina diverse trattative in ballo. Il futuro del marocchino è e sarà ancora a tinte viola e chissà che già domenica contro la Cremonese non possa giocare la sua prima da titolare nella stagione 2022/23.