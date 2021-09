MALCUIT, Rieccolo a Firenze: un prestito deludente

Domenica farà ritorno a Firenze anche Kevin Malcuit, rientrato al Napoli dopo il deludente periodo in prestito di sei mesi trascorso alla Fiorentina da gennaio a giugno. Per il laterale francese, che arrivò con la benedizione di Prandelli e Pradè, solamente 5 apparizioni con la maglia viola, di cui appena 2 da titolare, per un totale di 205 minuti senza finire mai sul tabellino: zero cartellini, al pari della contribuzione nulla per quanto riguarda gol e assist. Un'operazione (in prestito secco) che, alla fine, non portò particolari benefici né a Prandelli né al suo successore Iachini, che l'ha utilizzato solo per un subentro di 12 minuti.