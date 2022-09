M.QUARTA, Una luce in mezzo al buio: solo lui tira

Ci era già andato vicino ad Udine, chiamando alla super parata Silvestri. Ieri a Bologna, in un'altra partita sfortunata per la Fiorentina, Lucas Martinez Quarta è riuscito a trovare il suo primo gol stagionale, sfruttando un bel traversone dalla sinistra di Saponara. I numeri della gara del Chino però, al di là del momentaneo 0-1, premiano l'ex River come uno dei migliori in campo nella disfatta viola del Dall'Ara: l'argentino, sfortunato protagonista dell'azione fallosa che ha portato al 2-1 il Bologna, è stato il secondo giocatore della Fiorentina (dopo Biraghi) che ha macinato più chilometri (10,8) con una propensione a rischiare la giocata pari al 40,70% (dato, questo, fornito dalla Lega di Serie A). Ma quello che più di ogni altro dato salta agli occhi è il fatto che gli unici due tiri in porta effettuati dalla squadra di Italiano siano stati proprio quelli di Martinez Quarta: prima del gol, infatti, il centrale aveva chiamato alla risposta su calcio d'angolo Skorupski a inizio primo tempo.