LIVE FV, Roma-ACF 2-1: finisce qua! Viola vanno ko

94' - Finisce qua: la Viola nella ripresa, subito il 2-0, si sveglia tardi: non basta Agostinelli, a Roma arriva l'8° ko in campionato: si resta in zona playout

90' - Assegnati 4' di recupero

88' - Intervento decisivo di Parodi che ha tolto dal piede di Pierozzi il 2-2! Pazzesco, quanta sfortuna oggi per la squadra viola!

87' - Punizione dal limite per la Fiorentina guadagnata da Agostinelli

83' - Sfiora il pari Nicco Pierozzi! Cross da corner, stacca di testa Pierozzi e palla che finisce per poco sul fondo. In casa viola dentro Fiorini e fuori Fruk

82' - La Roma ora temporeggia per far scorrere il cronometro... girandola di cambi dei padroni di casa

79' - La Viola ora preme alla ricerca del pareggio, che per quanto visto nel primo tempo sarebbe anche meritato

75' - GOOOOOL!! AGOSTINELLI! 2-1! La Fiorentina riapre la partita! Cross di Niccolò Pierozzi, inserimento di Agostinelli e 2-1!

70' - Milanese sfiora il 3-0: palla di Riccardi dalla destra, palla al centro per il mediano giallorosso che spara alle stelle

69' - I quattro cambi viola non sembrano aver sortito effetto: è la Roma che, avanti 2-0, fa la partita e la squadra ospite fatica a costruire gioco

64' - Ancora due cambi viola: fuori Ponsi e Bianco e dentro i due gemelli Pierozzi, Edoardo e Niccolò

60' - RADDOPPIO DELLA ROMA. ESTRELLA. Palla dalla sinistra e il centravanti della Roma sul primo palo mette in gol: 2-0 giallorosso. Ora è davvero molto, molto dura...

58' - Due corner in rapida sequenza per la Roma ma nulla di fatto. Riparte la Fiorentina

55' - Ci prova in girata subito Spalluto ma la palla finisce alta

53' - Doppio cambio viola: escono Lovisa e Kukovec ed entrano Agostinelli e Spalluto.

52' - Bella palla di Riccardi dalla destra ma nessuno in area viola dei giocatori della Roma riesce a trovare la deviazione vincente. Poco dopo giallo per Bianco

47' - Palla in profondità per Kukovec che in area però non riesce ad agganciare

45' - Via alla ripresa al Tre Fontane! Si riparte dall'1-0 giallorosso firmato Riccardi

=== INTERVALLO ===

45' - Finisce qui il primo tempo del Tre Fontane: Roma avanti 1-0 sulla Fiorentina ma ci sono almeno due errori arbitrali che hanno penalizzato i viola, ovvero il rigore assegnato dopo 6' per un presunto fallo di Lovisa su un avversario e il secondo giallo non dato a Sdaigui.

38' - Brutto fallo su Fruk a metà campo con Sdaigui che entra a gamba tesa sul croato. Nemmeno ammonito l'avversario...

37' - Grande parata di Cardinali su un tiro da fuori area di Beloko: davvero bravo il portiere giallorosso ma viola davvero sfortunati oggi

36' - Tiro di Koffi dalla distanza: palla alta sopra la traversa

31' - Fallo di Sdaigui su Bianco: giallo per il romanista e punizione per i viola sulla trequarti

29' - Punizione per la Roma: fallo di Lovisa (ammonito) su D'Orazio

28' - E' la Fiorentina che fa la partita ma la Roma si chiude bene. Adesso molte meno chances per i viola

17' - Ennesima chance da gol per la Fiorentina: palla di Koffi dalla sinistra con nessun viola in grado di spingere in rete in area

13' - Koffi si fa 30 metri di campo palla al piede sulla sinistra e va al tiro: palla messa in angolo

10' - Che grande chance per il pari viola! Colpo di testa di Koffi a volo d'angelo e palla che si stampa sul palo. Che sfortuna...

9' - Prova a reagire la Fiorentina: punizione guadagnata da Koffi da posizione interessante

7' - GOL DELLA ROMA! Riccardi spiazza Chiorra e 1-0 della Roma. Viola subito sotto. Che disastro...

6' - Calcio di rigore per la Roma! Fallo di Lovisa su Sdaigui

4' - Risponde la Roma con un tiro dalla distanza di Semeraro: palla alta sopra la traversa

2' - Subito viola vicini al gol! Bel traversone dalla sinistra di Simonti, Lovisa prova la deviazione in area chiamando alla risposta Cardinali

1' - Via alla sfida! Fiorentina in completo bianco, Roma con la classica casacca giallorossa

Terza giornata di ritorno del campionato Primavera, con la Fiorentina di Emiliano Bigica che al "Tre Fontane" di Roma affronta i giallorossi in una gara vitale per la classifica viola. I toscani, reduci dall'1-1 in Coppa Italia contro la Juventus, vogliono provare ad uscire dalla zona playout contro una Roma che non vince da un mese e che a sua volta ha avuto in settimana l'impegno di Coppa (sconfitta per 2-0 sul campo del Verona). Ecco le formazioni ufficiali del match e il consueto LIVE di Firenzeviola.it della gara dei baby viola:

ROMA (4-3-3): Cardinali; Parodi, Santese, Bianda, Semeraro; Bove, Nigro, Sdaigui; Riccardi, Felipe Estrella, D'Orazio. All. De Rossi.

FIORENTINA (4-3-3): Chiorra; Ponsi, Dutu, Chiti, Simonti; Beloko, Bianco, Lovisa; Koffi, Kukovec, Fruk. All. Bigica.

Arbitro: Cristian Cudini di Fermo.

Assistente 1: Andrea Micaroni di Chieti.

Assistente 2: Davide Stringini di Avezzano.