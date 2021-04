LIROLA, Una nuova linfa in Ligue1: rischio rimpianto?

Tra i temi che oggi hanno riscontrato maggiore attenzione sulle pagine di Firenzeviola.it c'è stato senza dubbio l'approfondimento che il nostro sito ha dedicato al momento (molto positivo) che Pol Lirola sta vivendo con la maglia dell'OM. Il terzino spagnolo in Ligue 1 oggi sta trovando nuova linfa e una continuità tecnica divenuta ormai sconosciuta a Firenze: 10 presenze su 14 possibili in campionato, e altre due (più un subentro) nelle coppe per un totale di 15 apparizioni, nessun gol e 2 assist. Non un rendimento da far perdere la testa, certo, ma va considerato che anche a Marsiglia le acque sono state a lungo agitate, e lui stesso ha dovuto convivere con un altro travagliato cambio di allenatore, con il dimissionario (e polemico) Villas-Boas, quello che l'aveva voluto, che ha lasciato il posto a Sampaoli. Nuovo mister, stessa storia per lui, che mantiene un ruolo importante nell'OM, e pensa di rimanere in pianta stabile in Francia, come da lui stesso dichiarato qualche settimana fa.

