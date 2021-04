LAFONT, Conferme a FV: c'è la Roma sul francese

Arrivano conferme all'indiscrezione rilanciata nelle scorse settimane da Firenzeviola.it a proposito di Alban Lafont. Dopo FV, infatti, anche La Nazione sulle sue pagine odierne scrive che il francese classe '99 - arrivato al termine della sua avventura al Nantes - sarebbe finito nel mirino della Roma. L’estremo difensore sta disputando un ottimo campionato e questo ha aumentato le sue quotazioni. Tanti club hanno chiesto informazioni, dalla Premier all’Italia, con la società giallorossa che si è dimostrata più interessata di altre. Dalla Francia nei giorni scorsi hanno confermato che le intenzioni della società gialloverde è riscattare Lafont ma difficilmente resterà in Patria. L’entourage di Lafont ha fatto sapere che difficilmente resterà, nonostante l’eventuale chiusura dell’accordo con il club di Commisso. Il Nantes verserà nelle casse viola 8 milioni di riscatto previsti, ben sapendo che la Fiorentina a sua volta ha la possibilità di controriscattarlo per circa 4,5 milioni. La Fiorentina però non è intenzionata a tenere Lafont, credendo nelle qualità di Dragowski e la Roma sta seguendo la situazione perché, non convinta di Pau Lopez. Operazione questa, destinata a non andare oltre il 30 aprile, temine ultimo fissato (per il riscatto) da Nantes e Fiorentina per discutere dove giocherà Lafont la prossima stagione.

