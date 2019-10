LA MEDIANA SALE IN CATTEDRA

Tempo e pazienza. Due componenti che servivano alla Fiorentina e soprattutto al centrocampo viola per ingranare la marcia corretta. È quello che i dirigenti viola hanno ripetuto per mesi, quando stavano costruendo la nuova Fiorentina da mettere a disposizione al tecnico Vincenzo Montella. Dopo sei giornate i risultati sono arrivati con la Fiorentina che è tornata alla vittoria dopo più di 200 giorni. Soprattutto grazie al suo centrocampo che è davvero salito in cattedra. Sono servite sei partite di collaudo a Castrovilli, Pulgar e Badelj per trovare la completa affinità. La crescita della squadra è andata di pari passo con quella della mediana e adesso i tre interpreti, che non sono mai stati cambiati dall'inizio della stagione, sono protagonisti in assoluto. Inizialmente sul centrocampo c'era un grande interrogativo: la paura era che Badelj e Pulgar si potessero, in gergo, pestarsi i piedi a vicenda, considerate i ruoli e le simili caratteristiche. Così non è stato. Anche perché i due hanno trovato, insieme al talento di Castrovilli una combo quasi perfetta, soprattutto nelle ultime due uscite della Fiorentina. E questo lo dimostrano anche alcune statistiche che andiamo a vedere nel dettaglio.

BADELJ - Metronomo della mediana. Sembra essere tornato quello di qualche anno fa. Sono 56 le palle recuperate (il terzo per numero di recuperi dopo Milenkovic e Pezzella). Mediamente sono 10,499 km percorsi in 527 minuti giocati (anche in questo caso medaglia di bronzo per lui dopo i suoi due compagni di reparto). Tre tiri totali di cui nessuno nello specchio.

PULGAR - 3 reti realizzate in 6 gare giocate sempre da titolare. 4 passaggi chiave. 43 palle recuperate e 14 perse. Nel tabellino personale anche 1 assist in 586 minuti giocati. 9 tiri totali (4 nello specchio, 2 fuori, 3 respinti). È il giocatore viola che ha percorso più km in assoluto di media: 11,652 km (sesto nella classifica del maggior numero di km percorsi dai calciatori di Serie A in questa stagione).

CASTROVILLI - 35 palle recuperate, 11,309 km di media in 550 minuti giocati (secondo solo al cileno). È il giocatore gigliato che subisce più falli (13 quelli subiti fino ad ora). 8 tiri totali (3 nello specchio, 3 fuori e 2 respinti). Una rete realizzata e 1 assist fornito al momento. Di 13 dribbling realizzati 11 sono quelli riusciti mentre solo in due occasioni è stato intercettato. Solo Chiesa dribla più di lui.

Con questi numeri difficilmente il tecnico gigliato si priverà presto di questi tre. Il centrocampo è sempre stato un reparto fondamentale nel gioco complessivo dell'Aeroplanino. E una mediana del genere ricorda molto quella del primo Montella visto a Firenze con Aquilani, Borja Valero e Pizarro. Per il centrocampo passava tutto il gioco affascinante di quella Fiorentina che fece innamorare tutti. L'obiettivo è sicuramente quello di ripetersi.