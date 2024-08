LA GIORNATA DI TESSMANN. PARIGI, ROMA E COMMISSIONI: IL PUNTO

FirenzeViola.it

La giornata di ieri ha riconsegnato la fiducia necessaria per credere nella chiusura del colpo Tanner Tessmann per la Fiorentina, oggi dovrebbe essere il giorno da dentro e fuori per l'approdo del centrocampista statunitense sulle sponde dell'Arno. L'inserimento della Roma nella trattativa non spaventa i viola che semmai devono riuscire a trovare l'accordo definitivo con l'entourage del calciatore, grosso scoglio che solo due giorni fa aveva fatto arenare tutto (così come fece saltare, tra le altre cose, il passaggio all'Inter qualche settimana fa).

Lato giocatore

La parte curiosa di questa vicenda è che nella giornata che potrebbe essere decisiva per il suo futuro, Tanner Tessmann avrà il cellulare spento e difficilmente potrà sapere cosa accadrà tra il suo entourage e la Fiorentina che oggi avranno nuovi contatti. Il classe 2001 sarà impegnato con la sua Nazionale alle Olimpiadi contro un Marocco in grado di far tremare perfino l'Argentina di Beltran e dunque non vuole distrazioni, tanto più che è il capitano della squadra a stelle e strisce e sogna una medaglia olimpica da mettere nel palmares. Dalle 15 di oggi saprà se il suo percorso si fermerà e potrà dunque riaccendere serenamente il telefono e guardare le notifiche sul telefono, oppure se riuscirà ad andare avanti e rimandare così la questione, anche se la sua volontà è già stata espressa da qualche giorno: ha accettato il progetto Fiorentina e attende solo che l'entourage trovi l'accordo col club.

Lato commissioni

Qui viene la parte più spinosa della faccenda, fin qui ben più spinosa anche delle sirene che vorrebbero la Roma sul calciatore: i giallorossi lo seguono da tempo ma oltre a non avere più troppo spazio di manovra economico dopo le operazioni Soulé e Dovbyk, sono nettamente indietro nella corsa al calciatore e a meno di un clamoroso rilancio delle ultime ore, staranno a guardare se Fiorentina ed entourage troveranno l'accordo. Più che altro c'è da risolvere gli ultimi scogli sulle commissioni piuttosto alte richieste da agenti ed intermediari di un'operazione a titolo definitivo per circa 6 milioni tra Viola e Venezia. Nella serata di ieri filtrava ottimismo per una buona riuscita dell'affare ma si sa, nel mercato fino alle firme può succedere di tutto. Oggi però sarà con tutta probabilità una giornata decisiva su questo fronte.