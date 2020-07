L'ARMA IN PIÙ

Christian Kouame e la Fiorentina, un binomio che ha visto da subito scoccare la scintilla malgrado l'infortunio del classe '97. I viola lo hanno infatti voluto fortemente anche se ancora doveva recuperare dalla rottura del legamento crociato e adesso stanno pian piano mettendolo in mostra ed usandolo centellinando comunque i minuti ed i carichi di lavoro per evitare che possa compromettere il percorso di riabilitazione fatto finora. Sono 4 i gettoni con il club di Commisso per l'ivoriano che ha debuttato in casa contro il Cagliari giocando 15 minuti, ha iniziato da titolare e concluso sul rettangolo di gioco i 90 minuti della sfida con l'Hellas Verona ed infine ha deliziato gli occhi dei tifosi della Fiorentina nei 58 minuti contro il Torino salvo poi prendere parte agli ultimi 32 con l'Inter.

Ufficialmente manca ancora il gol all'ex Genoa, ma contro i granata era già riuscito a calciare verso la porta difesa da Sirigu vedendo la rete gonfiarsi. L'interpretazione della Lega ha poi assegnato autogol a Lyanco, ma il gesto tecnico con il quale si è smarcato dai suoi avversari rimane negli occhi dei sostenitori viola. Domani contro la Roma, Kouame, potrebbe accomodarsi in panchina, anche se il ballottaggio è sempre aperto e le incertezze con partite così ravvicinate sono all'ordine del giorno. Quello che è certo e sicuro è che la sua allegria, il suo modo di porsi, il suo atteggiamento e la sua predisposizione a lottare su ogni pallone hanno già convinto i più che il suo sia stato un acquisto più che positivo.

Adesso sarà fondamentale per lui trovare continuità e allenarsi regolarmente per crescere ed aiutare la Fiorentina. La sensazione è che il classe '97 sia la vera e propria arma in più di questa squadra, capace di essere devastante negli spazi ed in contropiede, ma allo stesso tempo prezioso e molto abile nel gioco aereo. Un attaccante con caratteristiche diverse da tutti gli altri calciatori della rosa che potrà risultare davvero utilissimo alla causa. Il conto alla rovescia verso la prima realizzazione in maglia viola è iniziato, i tifosi si augurano che il countdown finisca presto ed intanto si godono le sue giocate.