KOUAME, L'Empoli lo valuta ma solo per il prestito

Nella giornata di ieri è rientrato in Italia (come testimoniato dalla foto esclusiva di FV) e presto per Christian Kouame sarà tempo di affrontare il futuro. Sulle sue tracce, vi raccontavamo qualche giorno fa, negli ultimi giorni viene segnalato anche l'Empoli. Secondo quanto raccolto da FV, i cugini in maglia azzurra vanno alla ricerca di due attaccanti per rinforzare il proprio reparto d'attacco ma, per potersi aggiudicare l'ivoriano classe '97, non potrebbero che formulare un'offerta di prestito. Dialoghi ancora non avviati ufficialmente con la Fiorentina, in casa azzurra sono ore di riflessione, visto che sono in corso contatti anche con l'Inter per il trasferimento a titolo temporaneo di Pinamonti.