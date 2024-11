KEAN FA LA DIFFERENZA, DIFESA OK, DE GEA NON SUDA.BOVE AMMINISTRA

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

DE GEA - Nessun intervento nei primi 45’ nei quali osserva il gol del Torino poi annullato per fuorigioco. Un unico intervento semplice su Vlasic poi l’aiuto del palo sull’inserimento di Pedersen, 6

DODÒ - Come qualche giorno fa pensa più a difendere che a spingere nella prima frazione. Più sciolto nella ripresa, anche dopo oltre un’ora di gioco praticamente nel recupero quando impegna Milinkovic-Savic, 6,5

COMUZZO - Prima chiusura su un diagonale di Pedersen dalla destra. Rischia qualcosa sul tentativo in rovesciata di Sanabria, per il resto la solita buona guardia, 6,5

RANIERI - Vince il primo duello con Adams deviando in corner il tiro dal limite. Suo il lancio che propizia il gol di Kean nel secondo tempo tiene a bada il Toro, 7

GOSENS - Spinge con relativa continuità in un primo tempo molto accorto. Non altrettanto nell’occasione di Pedersen nella ripresa, ma è giusto un dettaglio in un’altra partita senza grandi sofferenze, 6

RICHARDSON - Fatica a imporsi nonostante un ritmo che nel primo tempo è tutt’altro che frenetico. Palladino lo richiama dopo poco nella ripresa, 5,5

Dal 18’st ADLI - Gli bastano pochi minuti per propiziare la prima ammonizione della gara. Non è incisivo come a Genova ma è certamente importante nella gestione del finale di gara, 6

BOVE - Meno spettacolare del solito, più concreto. Si fa valere con il passare del tempo amministrando parecchi palloni pur rimediando il giallo nel finale, 6,5

COLPANI - Cerca il dialogo con Dodò ma quando arriva al tiro lo fa debolmente. Anche lui sacrificato sull’altare delle sostituzioni dà qualche segno di stanchezza ma tiene botta, 6

Dal 18’st IKONÈ - Pochi spunti e qualche errore in appoggio, 5,5

BELTRAN - Si vede poco, quasi mai, in un primo tempo in cui tutta la Fiorentina fa poco sulla trequarti. Più convinto nella ripresa si sacrifica per la squadra, 6

Dal 30’st MANDRAGORA - Entra e centra il palo su punizione, 6

SOTTIL - I primi cross non sono precisissimi però testimoniano iniziativa. Risparmiato in ottica Conference League, 6

Dal 18’st KOUAMÈ - Inizialmente a sinistra poi al centro dell’attacco non punge più di tanto, 5,5

KEAN - Al rientro dopo il forfait di Genova soffre in avvio ma non nel difender palla e far salire la squadra. Sul primo pallone buono timbra il cartellino per il vantaggio. Combatte nel secondo tempo portando anche Ricci all’ammonizione. Fa la differenza, 8

Dal 40'st BIRAGHI - S.v.

PALLADINO - Recupera Comuzzo e Kean mentre in mezzo piazza Bove accanto a Richardson come a Genova e con Adli in panchina. In un primo tempo di sacrificio la sua squadra non costruisce molto ma passa alla prima occasione con Kean che sfrutta bene la distrazione difensiva granata. Al quarto d’ora della ripresa inserisce Adli, Ikonè e Kouamè per Richardson, Colpani e Sottil, poi tocca a Mandragora per Beltran e infine a Biraghi per Kean. Con il successo di oggi rende la classifica ancora più brillante portando la squadra al secondo posto ma soprattutto confermando la forza (anche mentale) di un gruppo che sta andando oltre ogni difficoltà e più di un’assenza come quelle di Gudmundsson e Cataldi, 7,5