Kean e le scarpe personalizzate con il titolo dell'album "Chosen" e i brillanti dietro: le foto

Un nuovo paio di scarpe da calcio "brillante" per l'attaccante della Fiorentina Moise Kean, tornato a disposizione per la trasferta della squadra di Palladino in Conference League ad Atene, contro il Panathinaikos, e pronto a riprendere dove aveva interrotto una stagione che lo sta vedendo assoluto protagonista, in Italia come in Europa. Leocustomx ha preparato per Kean un altro paio di scarpe personalizzato, infatti, chel'attaccante ha già indossato all'allenamento mattutino. In particolare si tratta di una scarpa verde e una viola con lampi di luce, brillantini dietro e la parola "Chosen", come il titolo del suo album, su un lato.