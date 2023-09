KAYODE, Convocato per la 1^ volta in Nazionale U21

Fonte: a cura di Andrea Giannattasio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Mister Nunziata in assenza del difensore ex Udinese Destiny Udogie, ai box per un infortunio, ha deciso di convocare il terzino della Fiorentina Michael Kayode per la Nazionale Under 21. Il difensore della Fiorentina che si è messo in mostra in questo inizio di stagione, oltre ad avere una chance stasera contro l'Inter, avrà quindi la possibilità anche di vestire la maglia azzurra della Nazionale Under 21 per la prima volta, dopo aver già indossato quella dell'Under 19 e Under 18.