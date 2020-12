JUVENTUS-FIORENTINA 0-3, Rivivi il LIVE di FV!

22.40 - Con la partita termina qui anche la nostra diretta testuale. Da Giacomo A. Galassi un augurio di buona serata con FirenzeViola.it.

22.38 - Una partita incredibile della Fiorentina, cominciata bene e finita meglio. La sblocca subito Vlahovic con un gran gol, poi l'episodio decisivo: un'entrata killer di Cuadrado costa il rosso diretto al colombiano. E nel secondo tempo, dopo un tentativo di assalto della Juventus, la Fiorentina dilaga prima con un autogol, poi con una rete di Caceres. Serata perfetta per la squadra di Prandelli!

90' - E FINISCE QUI! INCREDIBILE A TORINO! FIORENTINA BATTE JUVENTUS 3-0! RIPETIAMOLO: FIORENTINA BATTE JUVENTUS 3-0!

90' - Bonaventura calcia debolmente. Blocca Szczesny, ma ormai si aspetta solo il fischio finale.

87' - Piove sul bagnato in casa Juventus: De Ligt si ferma per un problema muscolare. Pronto al cambio Pirlo.

85' - Giallo anche per Danilo.

84' - Giallo per Vennuti dopo una serie di falli duri a centrocampo.

82' - Doppio cambio nella Fiorentina: dentro Venuti e Bonaventura, fuori Biraghi e Ribery.

81' - La Fiorentina dilaga! Biraghi mette in mezzo un pallone basso, che Caceres mette in porta. Incredibile risultato allo Stadium!

81' - GOOOOOOLLLL!!!! GOOOOLLLL!! GOOOOOLLL!!! INCREDIBILE! CACERES FA 3-0!

78' - Confermato il non rigore anche dal VAR. Si prosegue sul punteggio di 2-0!

77' - Chiede un calcio di rigore la Juventus! Dragowski perde palla e si mette davanti a Bernardeschi che cade. Infuriata la dirigenza bianconera per il rigore non dato.

76' - Azione avvolgente dei viola, che si conclude con un cross di Biraghi per Kouame. Danilo lo anticipa, ma mette il pallone nella propria porta.

76' - GOOOOOLLLL!!! GOOOLLL!!!! AUTOGOL DI DANILO! FIORENTINA SUL 2-0!

75' - Cambia anche Prandelli: fuori Vlahovic, dentro Kouame.

75' - Fiorentina ormai da circa un minuto con il possesso palla. Fa passare secondi la squadra di Prandelli.

73' - Dopo un mancino sparato largo di molto da Alex Sandro, Pirlo opera un altro cambio: dentro Kulusevski, fuori McKennie.

72' - Lo stesso Dragowski respinge con i pugni il calcio d'angolo.

71' - Chiesa! Conclusione potente da posizione defilata, Dragowski devia in corner.

70' - La Juventus sta riprendendo campo. Per adesso resiste il muro della Fiorentina.

68' - Ronaldo resta comunque una spina nel fianco per la difesa viola. Con un po' di apprensione Pulgar mura una conclusione del portoghese.

67' - La Fiorentina sembra aver placato la prima furia della Juventus. Da un paio di minuti si sta stabilmente nella metà campo bianconera.

64' - Rischiano di non intendersi Pezzella e Dragowski su una buona chiusura del centrale argentino. Alla fine fa suo il pallone il polacco.

63' - Pulgar! Si fa vedere di nuovo la Fiorentina con una conclusione del cileno da fuori area su una ribattuta da corner. Palla fuori di pochissimo a lato.

60' - Danilo calcia alto da fuori area. Ma ora la Juventus sta attaccando.

58' - Cristiano Ronaldo cade in area su un contatto con Castrovilli. L'arbitro sorvola ma qualche dubbio c'è.

57' - GOL ANNULLATO ALLA JUVENTUS! Cristiano Ronaldo aveva messo in porta il pallone, ma era posizione di fuorigioco.

56' - Fase di gioco dominata dal possesso palla. Le due squadre stanno raccogliendo le idee in vista dell'ultima mezz'ora.

54' - Finalmente la Fiorentina riesce ad alzare al baricentro, con Ribery che conquista un pallone su Bentancur e Vlahovic che prende fallo.

52' - Cambio nella Fiorentina: esce Borja Valero, entra Pulgar.

52' - Corsa all'indietro di Ribery che si sta sacrificando molto. Ma la Juventus ha un altro piglio in questo secondo tempo.

50' - Rischia il secondo giallo Borja Valero, intervenendo da dietro su Bentancur. Proteste bianconere, ma l'arbitro fischia semplice fallo.

48' - Nulla di fatto per la Juventus sul calcio di punizione, colpito da De Ligt in fuorigioco.

47' - Giallo per Borja Valero, che ferma con le cattive Danilo.

45' - SI RIPARTE! Un cambio nella Juventus: entra Bernardeschi al posto di Morata.

--- INTERVALLO ---

45' +2' - E FINISCE QUI! Un primo tempo da sogno per la Fiorentina termina sullo 0-1.

45' +2' - Barriera che mura il tiro di Ronaldo.

45' +1' - Arbitraggio che sta cominciando a lasciare un po' perplessi. Fischiato un fallo a Milenkovic dopo un contrasto con Alex Sandro che pareva totalmente regolare. Occasione Juve.

45' - Assegnati 2 minuti di recupero.

41' - Pericolosa la Fiorentina con un doppio cross dalla sinistra. Alla fine chiude Alex Sandro.

39' - Fallo incomprensibile fischiato a Castrovilli, che anticipa Chiesa e si prende un calcione dall'ex viola. L'arbitro non si capisce perché, ma fischia fallo in favore della Juventus.

38' - Ronaldo! Sta crescendo il portoghese, che calcia con il destro dalla distanza. Dragowski con i pugni respinge.

37' - Giallo per Ribery, costretto a fermare con le cattive Chiesa partito in contropiede.

36' - Rischia tantissimo la Fiorentina, con un retropassaggio di Milenkovic intercettato da Cristiano Ronaldo. Dragowski in uscita riesce a salvare la Viola.

34' - Ribery intanto è tornato a disegnare calcio. Chiesa un paio di volte va a vuoto sul francese che lo irride. Peccato che Caceres ancora non riesca a mettere in mezzo cross pericolosi.

32' - Ronaldo! Primo vero brivido per Dragowski, con il portoghese che salta secco Milenkovic in area e poi spara il sinistro: solo esterno della rete.

29' - Caceres fin qui monumentale sulla destra. Recupera dopo un errore di Amrabat in impostazione. Il marocchino in precedenza si era fatto tutto il campo arando metri come non si era ancora visto questa stagione.

26' - Miracolo di Szczesny su Castrovilli! Dopo un'azione spettacolare il pallone finisce al 10 viola, che calcia a botta sicura all'angolino. Il portiere della Juventus però compie un intervento miracoloso e salva i suoi.

24' - Sinistro di Borja Valero che spaventa Szczesny ma colpisce solo l'esterno della rete.

22' - Giallo a Biraghi dopo esser stato saltato da Chiesa. L'esterno era diffidato e salterà la prossima partita.

20' - Cambia Pirlo dopo l'espulsione: fuori Ramsey, dentro Danilo.

18' - ROSSO PER CUADRADO! L'arbitro decide per l'espulsione dopo aver rivisto un intervento veramente killer del colombiano.

17' - L'arbitro va al VAR!

16' - Intervento durissimo di Cuadrado dopo aver perso palla. L'arbitro estrae il giallo ma i viola sono furenti: un rosso non sarebbe stato clamoroso. Una botta incredibile rifilata a Castrovilli.

15' - Gioca bene la Fiorentina, che sta sbagliando troppo l'ultimo passaggio ma costruisce grandi azioni. Caceres sbaglia totalmente un cross dopo un'apertura bellissima di Borja Valero.

14' - Vlahovic spreca un'altra occasione monumentale in contropiede per la Fiorentina, non riuscendo a servire Amrabat che sarebbe stato tutto solo davanti a Szczesny. Buon inizio di gara comunque del serbo, evidentemente galvanizzato dal gol.

13' - Giocatori della Juventus che stanno provando ad impietosire l'arbitro con qualche sceneggiata di troppo dopo un paio di contatti.

12' - Caceres dall'altra parte compie una chiusura fondamentale per anticipare Cristiano Ronaldo pronto a battere a rete.

11' - Pericolosa la Fiorentina su corner, prima con Cacares poi con Vlahovic. Entrambi murati dalla difesa bianconera.

6' - La Fiorentina spreca un contropiede ghiottissimo, 3 contro 1. Ribery però lancia addosso all'unico della Juventus e Bentancur salva i suoi.

5' - Punizione pericolosa calciata da Cristiano Ronaldo. Mura la barriera viola, la Juve chiede un rigore ma l'arbitro dice di no.

3' - Ribery imbuca in maniera geniale per Vlahovic, che si infila tra Bonucci e De Ligt e si lancia verso Szczesny. A tu per tu col polacco lo batte con un tocco sotto e porta la Fiorentina in vantaggio!

3' - GOOOOOLLLL!!! GOOOLL!!! GOOOLLL!! LA SBLOCCA SUBITO VLAHOVIC!

1' - Primo fallo su Federico Chiesa da parte di Milenkovic. L'ex viola si deve rimettere lo scarpino.

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Juventus, in consueto completo bianconero. Fiorentina in viola.

20.43 - Squadre in campo per lo scambio di gagliardetti ed il testa o croce. Ancora qualche istante e prenderà il via Juventus-Fiorentina!

Juventus-Fiorentina non può essere una partita come le altre a Firenze. Neanche se in classifica ci sono 13 punti di differenza, se la partita per i viola è proibitiva e il momento è pessimo. La squadra di Prandelli prova l'impresa in casa dei bianconeri che hanno ingranato la quarta e nonostante la sentenza del CONI vogliono continuare nella loro corsa alle posizioni di testa. FirenzeViola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali della sfida:

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Bentancur, Ramsey; Morata, Ronaldo. All. Pirlo.

Fiorentina (5-3-2): Dragowki; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Igor, Biraghi; Amrabat, Borja Valero, Castrovilli; Ribery, Vlahovic. All. Prandelli.