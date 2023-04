JOVIC, Una notte europea per rilanciarsi: chance per lui?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Una notte europea: forse è quello che serve a Luka Jovic per tornare a far parte attivamente del gruppo squadra. Col risultato più o meno in cassaforte, per Vincenzo Italiano la gara di ritorno contro il Lech Poznan può diventare l’occasione giusta per far riposare i giocatori col chilometraggio più alto. Uno di questi è senza dubbio Arhtur Cabral, sempre titolare nelle ultime cinque uscite della Fiorentina. CLICCA QUI per leggere l'articolo di FV su Jovic.