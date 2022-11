JOVIC, Seduta da solo in campo: è un "provino"?

Lavoro sul campo da solo per Luka Jovic, che è stato il primo giocatore viola a scendere sul terreno di gioco per il riscaldamento pre-gara a Marassi (una sorta di provino per il serbo, in virtù di non perfette condizioni?). Applausi da parte del settore ospiti per il serbo, che già domenica scorsa a La Spezia aveva "chiarito" coi sostenitori viola dopo le recenti polemiche sulle sue esultanze.