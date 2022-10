JOVIC, Problema all'anca: verrà rivalutato a giorni

Arrivano aggiornamenti per quanto riguarda l'infortunio rimediato da Luka Jovic durante l'ultima gara contro il Lecce. Il calciatore avrebbe accusato un fastidio articolare all'anca, e quindi non un infortunio muscolare come poteva sembrare in un primo momento. L'attaccante verrà rivalutato nei prossimi giorni, ma la sua presenza con l'Inter rimane comunque in forte dubbio.