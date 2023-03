ITALIANO, Le scelte per San Siro: chi parte e chi resta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Le principali notizie di formazione alla vigilia di Inter-Fiorentina hanno riguardato l'assenza di alcuni giocatori in vista dell'impegno di San Siro. Perché al di là dell'assenza prevista di Jovic, alle prese con un virus influenzale, è rimasto a Firenze anche Duncan che si allenerà per ritrovare la forma migliore. Parte con il gruppo invece Terzic al pari degli altri nazionali: starà poi a Italiano decidere chi sarà in condizione migliore per scendere in campo.