ITALIANO, Il pensiero su Vlahovic e sulla classifica

La notizia più letta della giornata dai lettori di Firenzeviola è il pensiero di Vincenzo Italiano sul caso Vlahovic, che per il tecnico in realtà non esiste: DV9 è e resta un giocatore viola. Ecco le sue parole dal Corriere dello Sport, dove ha poi parlato anche degli obiettivi di classifica della Fiorentina:

"Ha ancora due anni di contratto. E’ un professionista serio e darà tutto per la Fiorentina - ha detto il tecnico - Credo che quando ci sarà da andare in campo e spingere forte lo farà, sempre. Mi auguro non interferiscano problemi extracalcistici. Parlare adesso di come sostituirlo, con il mercato tra tre mesi, ha poco senso. Abbiamo Kokorin e dobbiamo cercare di ricavarne il massimo, perché in quella zona del campo sono lui e Vlahovic la nostra coppia. Anche se in alcune partite si possono scovare altre soluzioni”

LEGGI QUI IL PENSIERO SU dV9

LEGGI LE PAROLE SULLA CLASSIFICA