ITALIANO, Come verrà accolto Vlahovic? Non ci penso

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa per parlare anche dell'accoglienza che sarà riservata a Dusan Vlahovic. Queste le sue dichiarazioni raccolte da FirenzeViola.it: "Mi è successo qualcosa di analogo tre settimane fa e stavolta non fa parte delle mie preoccupazioni nella preparazione della partita. Le mie preoccupazioni sono che hanno tante frecce e nell'ultima di campionato hanno segnato con più pedine e sono forti in difesa. Mi auguro che lo stadio spinga noi, come ha sempre fatto, per ottenere un risultato positivo. Quando vuole lo stadio è il dodicesimo, qui il clima è caldo ed è bellissimo".