IRRATI, A Roma perplessi. Ma in passato coi viola...

Come già reso noto nei giorni scorsi non ci sarà la totale contemporaneità per i match dell'ultima giornata di Serie A che riguardano la corsa all'Europa. Questo perché la Roma, impegnata mercoledì 25 maggio nella finale di Conference League, ha ottenuto la possibilità di giocare in anticipo questo venerdì, quando se la vedrà con il Torino.

Questo è un match che interesserà eccome anche alla Fiorentina, diretta concorrente dei giallorossi per un piazzamento alla prossima Europa League. A tal proposito sono state sollevate diverse polemiche nelle ultime ore, alla luce della designazione come direttore di gara Massimiliano Irrati, fischietto della sezione di Pistoia ma nato a Firenze.

Per cercare di calmare le perplessità, è giusto ricordare come lo stesso Irrati abbia diretto in passato ben due volte anche Roma-Fiorentina, entrambi match di campionato e terminati con due sonore vittorie giallorosse: la prima per 4-1 nel marzo 2016 e la seconda per 4-0 nel febbraio 2017.