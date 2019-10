INZAGHI, Per noi c'era rigore: oggi arbitri garanzia

Queste le parole di Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, in sala stampa nel post partita del match contro la Fiorentina: ”Avevo chiesto ai miei ragazzi una partita di carattere: abbiamo fatto questa mattina un allenamento importante, gli altri giorni avevamo lavorato molto al video. Non era facile reagire ma ero molto sereno. I rigori sbagliati? Lo avevo dato a Immobile ma credo che lui lo abbia voluto dare a Caicedo: ne ho parlato con lui, si sentiva di fare questo gesto verso Caicedo visto che mancava poco alla fine. Le parole di Montella sul gol del 2-1? Non voglio parlare degli episodi: abbiamo fatto scuola due anni fa. Guida e Mazzoleni a Var sono due garanzie. Poi si può stare a sindacare ma io sono sempre stato tranquillo, anche quando i miei collaboratori mi hanno detto che c’era un rigore sacrosanto. In dodici partire, abbiamo sbagliato solo tre mezzi tempi: abbiamo 15 punti che non rispecchiano come abbiamo condotto le partite, alla lunga i fatti ci daranno ragione. Il peso della vittoria? Avevamo bisogno di una partita importante, per muovere la classifica. Ero abbastanza tranquillo perché vedo la squadra come si allena e come sta in campo: io mi faccio influenzare più dalle prestazioni che dai risultati”.