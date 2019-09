IND. FV, Oggi Nardella ha visto esponenti Mercafir

Giornata di intensi impegni istituzionali, come al solito, per il sindaco Dario Nardella. Secondo indiscrezioni raccolte da FirenzeViola.it, il primo cittadino di Firenze, infatti, oggi pomeriggio si è incontrato con alcuni esponenti della Mercafir, concessionaria dell'area da tempo tra quelle papabili per edificare il nuovo stadio della Fiorentina, e questa sera in piazza Signoria ha colto l'occasione per parlare rapidamente anche con Joe Barone a proposito dei principali aggiornamenti, e per chiarire alcune precedenti dichiarazioni diffuse tramite stampa.