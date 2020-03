IL TIFO AL TEMPO DEL COVID19: "IL COLORE VIOLA" HA GIOCATO COL BRESCIA

Non si può parlare di calcio, è fuori luogo e privo di importanza, la situazione merita il dovuto rispetto ma ho deciso, per sentirci comunque vicini in quella che è la nostra passione per il pallone, di contattare alcuni tifosi viola per fare due chiacchiere e condividere i nostri pensieri e le occasioni simpatiche che si riesce a ritagliarci in periodo di quarantena. Comincio con Alessio Del Re, capo indiscusso del gruppo di Facebook “Il Colore Viola”, che conta oltre 2.000 iscritti da tutta Italia, tutti rigorosamente tifosi della Fiorentina, che fanno della simpatia e degli sfottò la loro arma vincente. Sono così originali che domenica scorsa hanno giocato e commentato la partita virtuale della Fiorentina contro il Brescia.

Come è nata Alessio questa idea?

“Dai vari flashmobe che vedevo in giro e ho buttato lì un…a fine primo tempo si commenta la partita, giusto per sentirsi un po’ più leggeri ma vicini. Gli iscritti hanno preso la palla al balzo ed hanno iniziato a scrivere le loro opinioni, come fanno regolarmente in campionato.” Devo dire che i commenti sono stati realistici e ho letto di Maurizio che chiedeva di togliere Pulgar per Benassi, Lucia che consigliava di schierare le due punte e Andrea che, nonostante la vittoria per 3-0, diceva che il gioco non si vede.

Alessio è conosciuto sui social anche per le sue esilaranti pagelle e anche domenica le ha stilate, dopo l’immaginaria vittoria casalinga della Fiorentina. Come hai fatto a giudicare la squadra?

"Le pagelle vivono molto della mia fantasia e hanno però un suo iter, una sua forma e ho seguito per questo l’andamento delle partite vere. Chi mi segue sa che ho creato dei personaggi che ormai vivono di vita propria, vedi Benassi, e che mi faccio guidare dalle emozioni e non dalla tecnica”

Dal virtuale alla triste realtà. Come vivi questo momento?

“Se togli la tragicità e riesci a spengere la tv, vivo bene e mi godo le mie bambine. Se ascolti tutti diventi pazzo. Per passare il tempo giochiamo e abbiamo fatto un gruppo musicale: Alice suona i bonghi, Anna l’ukulele, io la chitarra e la voce. C’è poi mia moglie che dirige il tutto.”

A tutti noi manca la nostra squadra e il calcio giocato. Se ti dico Fiorentina, cosa ti viene subito in mente?

“E’ difficile perché adesso siamo fuori da ogni argomento calcistico ma penso a Commisso. Il Presidente è arrivato in un momento particolare, ma è il personaggio dal quale bisogna ripartire.”

Quale partita vorresti rivivere?

“Quella di quel maledetto 4 marzo…con Davide Astori in campo.”

Il comandamento che dobbiamo seguire adesso è quello di stare in casa. Il vostro gruppo però conta di incontrarsi presto

“Dopo il nostro primo incontro del 5 ottobre scorso, al quale hanno partecipato tifosi di varie parti d’Italia, pensavamo di ripetere l’evento a maggio prima di Fiorentina Bologna ma adesso è tutto sospeso in attesa di potersi realmente riabbracciare tutti.”

La Signora in viola