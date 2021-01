IL SOLITO VECCHIO PROBLEMA

La Fiorentina esce sconfitta dalla gara di Roma contro la Lazio, pur giocando e provando a far suo il risultato. La squadra di Prandelli indubbiamente si è prodigata a più riprese per cercare di riacciuffare gli antagonisti, che hanno poi avuto modo di difendersi da eventuali pericoli raddoppiando. I biancocelesti, doveroso sottolinearlo, non hanno dato la parvenza di risultare insormontabili e proprio a partire dalla suddetta potenziale vulnerabilità capitolina sono emerse le consuete problematiche viola.

Chiaramente al centro dell'attenzione è finito l'attacco e nella fattispecie Dusan Vlahovic che, nonostante l'evidente voglia di lasciare il segno, ha avuto bisogno di un rigore per segnare una rete che avrebbe potuto trovare in almeno tre occasioni diverse. Esattamente l'opposto dei capitolini, i quali si sono dimostrati cinici, dunque in grado di superare le proprie manifeste criticità sfruttando le chances che si sono presentate loro sotto il naso. Meglio del serbo non ha certo fatto il subentrato Kouame.

La speranza è che a questo punto la dirigenza gigliata intenda rimboccarsi le maniche per provare a portare in riva all'Arno un attaccante la cui esperienza possa fornire del prezioso ossigeno ai polmoni offensivi di una Fiorentina che, sebbene due settimane or sono abbia fatto ritorno da Torino vantando ben tre gol rifilati ai campioni d'Italia della Juventus, è tornata a faticare maledettamente in area avversaria. Così come la classifica ha ripreso a far paura dopo l'inaspettata vittoria dello Spezia a Napoli.