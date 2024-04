IL NICO DI COPPE: LA CARTA DI ITALIANO PER GASPERINI

FirenzeViola.it

La notizia migliore dall'inizio settimana della Fiorentina sono le sensazioni positive sulle condizioni di Nico Gonzalez, tenuto fuori dalla lista dei convocati contro la Salernitana per precauzione e da ieri regolarmente in gruppo: l'argentino è pronto a prendersi sulle spalle la squadra a Bergamo, domani sera per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Anche perché quando si tratta di partite da dentro o fuori, l'ex Stoccarda ha quasi sempre fatto vedere il suo valore. Lo ha dimostrato solo qualche giorno fa segnando la rete decisiva contro il Viktoria Plzen, ma anche all'andata contro l'Atalanta (oltre al passaggio che ha portato al gol di Mandragora) è andato ad un soffio dal gol se non fosse stato per un intervento miracoloso di Carnesecchi.

La carta Nico di coppe

Nella Fiorentina di Italiano che si prepara ad una partita difficilissima domani al Gewiss Stadium contro l'Atalanta, la carta migliore che il tecnico può sfoderare per provare ad incartare ancora una volta Gasperini è proprio puntare su Nico Gonzalez versione coppe, tanto più ora che le scorie dell'infortunio patito ad inizio anno sembrano essersene andate e che Nico sembra pronto a tornare la sua versione migliore. Tra Conference League e Coppa Italia, il classe '98 ha segnato 13 gol in 35 partite giocate in tre stagioni ma soprattutto ha dimostrato di saper già segnare in semifinale marcando in entrambe le competizioni la scorsa stagione.

Il futuro messo da parte

Sul futuro resta ancora più di qualche nube nonostante il rinnovo arrivato di recente e la scadenza al 2028: il rapporto tra l'allenatore e la sua stella non è più quello di inizio avventura, ma in una partita come quella di domani tutto sarà messo da parte. Nico cerca il primo centro in Coppa Italia di questa stagione (con Parma e Bologna non giocò) nella notte più importante, quella che potrebbe regalare alla Fiorentina una rivincita a Roma dopo aver sfiorato la vittoria l'anno scorso.