Il pareggio ottenuto contro l'Udinese lascia l'amaro in bocca in casa Fiorentina.

Non tanto perché ad affrontarsi erano una delle squadre più in forma del campionato e una formazione che invece sta affrontando grandi problemi, tecnici e di ambiente. Il motivo per cui uscire con un punto dalla Dacia Arena non lascia soddisfatti è che la squadra di Pioli ha pagato una prestazione poco brillante di alcuni tra i suoi giocatori più importanti come Milenkovic - autore soprattutto di un primo tempo sottotono - Veretout o Muriel. Avessero fatto una prestazione come spesso ci hanno abituato, probabilmente il risultato sarebbe stato diverso.

Incidente di percorso che ci sta per una squadra giovane come la Fiorentina, e per questo da lasciarsi alle spalle al più presto.

Anche perché un lato positivo c'è, e non ci riferiamo al film campione d'incassi e vincitore di un premio Oscar quanto alla striscia di risultati consecutivi in trasferta della Fiorentina. La squadra di Pioli, con il pareggio alla Dacia Arena, è arrivata alla nona partita senza perdere lontano dal Franchi: l'ultima sconfitta risale ad un Lazio-Fiorentina del 7 ottobre 2018, 120 giorni fa. Poi i pareggi con Torino, Frosinone, Bologna, Sassuolo, Genoa e Udnese, e le vittorie contro Milan, Torino (in Coppa) e Chievo.

E' vero che in queste 9 partite la Fiorentina ha ottenuto 6 pareggi e 3 vittorie tra Serie A e Coppa Italia, ma è anche vero che per una formazione tacciata di non riuscire ad incidere fuori dalle mura amiche il risultato è notevole.

La prossima partita sarà in casa, contro quel Napoli che portò alla Viola la prima sconfitta esterna del campionato un girone fa. In casa la Fiorentina non vince da più di un mese e mezzo: l'occasione sarebbe ghiotta per tornare a fare buoni risultati anche al Franchi. Essere positivi aiuta, quindi cerchiamo di vedere il lato positivo anche della trsferta di Udine.