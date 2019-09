IL BOA SUONA LA CARICA

Sabato pomeriggio andrà in scena una delle partite più sentite qua a Firenze: quella tra Fiorentina e Juventus. Tutti aspettano questa sfida, e anche gli stessi giocatori conoscono l'importanza della gara. Serve la carica e il carattere giusto per affrontare questo tipo di partite. Per reggere la tensione nel clima incandescente che ci sarà serve anche una buona dose di esperienza. La carica, nella settimana che porta a Fiorentina-Juventus, infatti è arrivata da uno dei più anziani nella rosa della Fiorentina: Kevin Prince Boateng. L'attaccante ghanese, anche oggi ai canali ufficiali della Fiorentina, ha dichiarato come tutta la squadra darà il massimo per portare a casa la vittoria. "Non vediamo l'ora di affrontare la Juve e vogliamo anche vincere, non dico solo 'fare una bella partita' ma proprio vincere", sono queste le parole ripetute più volte dal centravanti che molto probabilmente ricoprirà il ruolo di terminale offensivo della squadra viola nella partita contro i bianconeri.

Anche perché l'importanza di questa sfida viene recepita dai giocatori fin da subito. Basta vedere la risposta dei tifosi all'evento tanto atteso: con ogni probabilità saranno circa 40.000 le persone che riempiranno le poltrone dello Stadio Artemio Franchi di Firenze. Creando così un'atmosfera da brividi. Boateng ha suonato la carica ai suoi, spronandoli anche con una promessa esilarante dichiarata nell'intervista a La Repubblica: "So quanto è importante questa partita e, se vinciamo, per una settimana mangiamo tutti gratis. So già in quali ristoranti andare. Mi attende qualche bistecca alla fiorentina gratis". Prince è pronto a pagare la cena a tutti ma sabato la Fiorentina deve uscire dal campo con i primi tre punti della stagione.