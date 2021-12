IKONE, Passi avanti e quel sorriso a domanda su ACF

Non sono passate inosservate le parole (e soprattutto la reazione) di Jonathan Ikoné, protagonista ieri sera di una partita mostruosa in Champions League tanto da esser stato premiato Man of the Match della partita contro il Wolfsburg, alla domanda su un interessamento per lui della società viola. Un sorriso che ha fatto sognare i tifosi della Fiorentina e la risposta "per il momento sono qui, poi vediamo cosa mi riserverà il futuro". CLICCA QUI per ulteriori dettagli.

