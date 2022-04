IGOR ANCORA AL TOP, TORREIRA IL TRASCINATORE, OK IKONÈ

TERRACCIANO – Spettatore nel primo tempo nella ripresa deve giusto stoppare Henry un paio di volte entrambe in fuorigioco, 6

VENUTI – Controlla a dovere Okereke che dalla sua parte raramente riesce a creare problemi. Secondo tempo di personalità, 6,5

MILENKOVIC – Può pensare più alla regia arretrata che non alle marcature su Henry che nel primo tempo non si libera praticamente mai. Più o meno stessa musica nella ripresa con la solita padronanza sulle palle alte, 6,5

IGOR – In una prima mezz'ora senza affanni difensivi ha il merito di rimettere in mezzo il pallone che Torreira mette in rete per l'uno a zero. Anche oggi è una spanna sopra i compagni di reparto, 7

BIRAGHI – Ha spazio per spingere e spesso è sul fondo a cercare il cross. Su punizione, da destra, propizia invece l'assist di Igor per Torreira prima di far ammonire Okereke per un fallo a ridosso dell'area di rigore. Bene anche nel secondo tempo con qualche sbavatura solo nel finale, 6,5

MALEH – Si trova a suo agio nella linea mediana, anche sul centro sinistra, senza rinunciare a qualche giocata di qualità. Si vede anche di testa sugli sviluppi di un corner poi tiene alti i giri del motore, 6,5

Dal 23'st DUNCAN – Giostra palla in mezzo senza grossi problemi, 6

TORREIRA – Comincia presto a recuperar palloni nonostante l'arbitro gli fischi qualche fallo di troppo. Poi di nuovo appostato in area ribadisce l'istinto della punta segnando di tacco il vantaggio e il quinto gol in campionato. Strepitoso, nel secondo tempo, quando ruba palla sulla trequarti e obbliga Kiyine al giallo seppure scivoli sulla punizione dal limite. Trascinatore, 7,5

CASTROVILLI – Qualità subito a disposizione del centrocampo e un tocco subito in area che pare da rigore. Bene anche in copertura quando riesce a interrompere più di una ripartenza avversaria. S'infortuna a una decina di minuti dalla fine ed è costretto a uscire in barella. Applausi meritati e dita incrociate affinché non sia nulla di grave, 6,5

Dal 31'st AMRABAT – Si mette a combattere in mezzo al campo, 6

GONZALEZ – Avvio promettente tra dribbling e sgassate oltre a una caduta in area di rigore che lascia più di un dubbio. Poco dopo sarà Haps a rimediare il giallo provando a fermarlo. Si rivede al tiro in apertura di ripresa ma anche stavolta sa farsi apprezzare in ripiegamento, 6,5

CABRAL – Sul primo invito di Ikonè prova la girata in porta ma spara alto e non è freddo nemmeno al ventesimo quando dopo aver rubato palla alla difesa del Venezia spara su Maenpaa in uscita. Ci riprova allora in rovesciata ma sempre con mira alta. Si vede meno in area di rigore nel secondo tempo fino a quando prova l'azione in solitaria senza però riuscire a servire Sottil. Gara di sacrificio, 6

Dal 41'st PIATEK – S.v.

IKONÈ – Bella l'idea con il tacco per Cabral dopo appena cinque minuti. Di lì a poco se ne va sulla linea dell'out seminando avversari e raccogliendo applausi. Rallenta i giri col passare dei minuti ed esce a metà ripresa, ma è un'altra prova più che positiva che conferma l'inserimento sempre più evidente nei meccanismi di squadra, 6,5

Dal 23'st SOTTIL – Un paio di discese dalla sua parte, su una di queste il cross basso per Cabral non è precisissimo, 6

ITALIANO – Nessuna sorpresa nella formazione iniziale in cui Maleh e Ikonè vincono i ballottaggi rispettivamente con Duncan e Saponara. I suoi prendono in fretta in mano la partita sfiorando il gol dopo il quarto d'ora con Ikonè e Cabral, poi passano grazie a Torreira dopo una prima mezz'ora di dominio ininterrotto. Nel secondo tempo il ritmo dei suoi è meno incessante ma non viene meno la personalità nel condurre il gioco. Entrano Duncan, Sottil e poi Amrabat al posto dell'infortunato Castrovilli e il finale è quasi di sofferenza anche se il Venezia non crea grossi pericoli. Sesto risultato utile e classifica che continua far sognare, difficile chiedergli di più anche se il secondo tempo non è spettacolare, 6,5