IGOR, A MAGGIO INCONTRO PER IL RINNOVO. JUVENTUS E LAZIO ALLA FINESTRA

Sono sempre più sorprendenti i numeri collezionati dal difensore della Fiorentina Igor Julio dos Santos. In queste ultime partite soprattutto ha confermato di essere in un momento di forma smagliante, e infatti il brasiliano è stato proposto titolare da mister Vincenzo Italiano per otto partite consecutive, considerando sia il campionato che la Coppa Italia. La coppia nata insieme al serbo Milenkovic è quella che dà più garanzie e protezione ai viola in questo momento. A dirlo sono anche i numeri che confermano l'ottimo rendimento del duo difensivo: nelle ultime sei occasioni in cui sono scesi in campo insieme, la Fiorentina ha subito appena quattro gol.

Le ottime prestazioni di Igor hanno fatto aumentare anche il valore sul mercato dell'ex SPAL che, sul portale di statistiche Transfermarkt, fino a dicembre era di 5 milioni, ovvero quanto la Fiorentina ha pagato nel gennaio 2020 prelevandolo dagli estensi, mentre adesso è salito a 8, anche se ovviamente servirebbe una cifra ben più alta per far vacillare il club di Rocco Commisso. Visti questi notevoli numeri del classe '98 diverse squadre si stanno muovendo per lui, in Italia ci sarebbero Lazio e Juventus. I bianconeri questa estate dovranno rivoluzionare la propria difesa visto che Chiellini e Bonucci non potranno giocare in eterno e De Ligt potrebbe lasciare Torino per fare un po' di cassa. Per quanto riguarda i biancocelesti, invece, dovranno sostituire il brasiliano Luiz Felipe che è in scadenza a giugno e non ha intenzione di rinnovare il proprio contratto.

Ancora non c'è nessun allarmismo da parte della dirigenza viola, ma non c'è nessuna intenzione di lasciare partire il giocatore, soprattutto in direzione Lazio o Juventus. Proprio per questo per i primi giorni di maggio, secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, sarebbe previsto un incontro tra la coppia Pradè-Barone e l'entourage di Igor con l'obiettivo di trovare un accordo per un possibile rinnovo vista la scadenza del contratto tra circa 24 mesi.