IACHINI SU COMMISSO, Trasmette fiducia nel domani

Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, nell'intervista rilasciata ieri pomeriggio, ha anche parlato del rapporto con il presidente Rocco Commisso: "Ci sentiamo. Mi chiama spesso così come tutte le componenti della società per sapere come stiamo dal punto di vista della salute. Mi dà parole di conforto e di fiducia nel domani, perché si capisca che nella vita ci sono valori più importanti degli altri. Va premiata la competenza, il sapere soprattutto in certi posti di spessore. Siamo nel 2020 e queste cose andrebbero pensate prima per evitare situazioni come quella attuale".