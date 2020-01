IACHINI (S. STAMPA), Serviva più cinismo

L'allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, ha parlato dopo il pareggio per 1-1 contro il Bologna al Dall'Ara all'esordio sulla panchina viola. Queste le sue parole:

Cos'è successo nel finale? Era molto arrabbiato.

"Quando ci sono i secondi finali di una partita dispendiosa capita che ci sia un po' di caos. Chiesa non doveva andare in barriera e allora bisognava metterne un altro al posto suo. Siamo nei primi giorni di conoscenza, metteremo a posto queste cose. Poi dobbiamo dare merito a Orsolini di aver calciato benissimo. Piuttosto dovevamo essere più attenti a non concedere quel calcio piazzato, l'unica situazione da cui potevano arrivare pericoli visto che abbiamo concesso pochissimo ad una squadra che di solito crea tanto. Abbiamo avuto un atteggiamento giusto, con maggiore attenzione avremmo portato a casa la vittoria. Mi sarebbe piaciuto che la squadra uscisse meglio in certe situazioni perché tenere le partite aperte è sempre pericoloso".

Ha visto più cose che l'hanno soddisfatta?

"Sappiamo che possiamo crescere sotto tanti aspetti ma l'equilibrio e l'essere stati sempre in partita sono già cose positive. Stiamo ripartendo da questi principi e la squadra oggi ha reagito bene".

Come è andato l'incontro con Sinisa?

"C'è un rapporto di grande stima e avrei voluto abbracciarlo ma non potevo. Ora che è tornato in panchina spero che le cose vadano per il meglio".

C'è amarezza per il pareggio?

"Beh, certo. Per come è finita non può non esserci amarezza. Dobbiamo lavorare ancora di più e meglio su determinate cose. Dispiace perché la squadra stava tenendo bene, ci voleva più furbizia nel finale. In Serie bisogna abbassare le percentuali di possibilità per gli avversari ma resta l'impegno e la volontà".

La scelta di lanciare lungo dal portiere?

"Il Bologna è molto bravo a pressare alto e in questo momento mi sembrava giusto far pesare poco la maglia e quindi non farci aggredire in area. In certi momenti l'abbiamo fatto troppo ma lavoreremo anche su questo, soprattutto dobbiamo alleggerirci mentalmente per poter attaccare in modo diverso".".