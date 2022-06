Sono i giorni dei nomi, delle ipotesi, delle distanze che si fanno sempre più ampie, almeno nel caso di Torreira. In attesa del rientro in Italia del dg Barone e del successivo confronto con il tecnico Italiano in casa viola si sprecano le idee, radiomercato corre da un nome all’altro più o meno in ogni reparto seppure in attacco più di una voce (anche quelle) abbia subito un netto rallentamento.

Colpa in particolar modo del tempo che si sta prendendo Belotti, eventualità considerata dalla Fiorentina ma tutt’ora sospesa tra eventuali inserimenti di big per il momento poco interessate e un rilancio granata per il rinnovo da non snobbare, ma non solo. Perchè la stessa posizione di Piatek sembra essere col tempo cambiata, e con lei anche l’eventualità di un riscatto dall’Hertha Berlino, e perchè nel caso di Cabral è lecito attendersi tutt’altro rendimento alla luce di una preparazione da avviare tra circa un mese.

Per questo mentre per la sostituzione di Torreira, o di Odriozola, non mancano nomi e alternative, per ciò che riguarda il panorama offensivo servirà attendere ancora un po’, anche per capire scenari e posizioni di molti altri interpreti che certamente il club sta sondando. Se l’attesa per il summit con Italiano si è presa e si prenderà le copertine delle prossime ore la girandola di nomi intorno ai viola testimonia comunque un’opera di setaccio volta a individuare i primi tasselli. Quelli da inserire dal ritiro in poi per farsi trovare già pronti, se non del tutto preparati, agli esordi di metà agosto.