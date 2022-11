I FAMOSI 5 ESTERNI. CON GLI INFORTUNI SI TORNA SUL MERCATO?

Tutto cominciò con il primo ritiro di Moena di Vincenzo Italiano, quando in conferenza stampa il neo-tecnico viola sottolineò la necessità di avere almeno cinque esterni pronti per il suo 4-3-3. Poi qualche adattamento con discrete fortune (leggasi Saponara prima e Kouame poi) e qualche cambio di idea anche da parte dello stesso Italiano che si è fatto bastare gli elementi a disposizione. E dopo il mercato di gennaio e l'arrivo di Ikoné anche dal punto di vista quantitativo le cose si sono sistemate.

Nella stagione attuale però le cose stanno andando un po' peggio, complici i tanti infortuni che hanno colpito soprattutto i due esterni titolari almeno sulla carta, Nico Gonzalez e Sottil. E ora che manca poco più di un mese all'inizio del mercato, che l'argentino e soprattutto l'italiano avranno ancora a che fare con noie fisiche chissà per quanto, la società viola valuta se sia il caso o meno di tornare sul mercato.

I primi nomi sono già usciti ma la sensazione è che comunque ci vorrà del tempo prima di affondare il colpo, perché andranno valutate per bene le condizioni dei due ormai lungo degenti. Se però a metà dicembre non si registreranno i miglioramenti sperati, le cose cambieranno e la Fiorentina potrebbe puntare davvero su un altro profilo per gli esterni, magari un giovane che possa trovare spazio in attesa che tornino i titolari.