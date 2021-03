HRISTOV, Stasera l'esordio con la Nazionale bulgara

Serata da incorniciare per il difensore bulgaro di proprietà della Fiorentina Petko Hristov: il centrale classe '99, da questa estate in prestito alla Pro Vercelli, ha ricevuto per la prima volta in questi giorni la chiamata della Nazionale maggiore e questa sera - secondo quanto appreso da Firenzeviola.it - farà il suo esordio dal 1' nel match valido per le qualificazioni mondiali contro l'Irlanda del Nord, sfida che avrà inizio alle 20:45 al Windosor Park di Belfast.

Una bella notizia per una delle pianticelle viola più promettenti (acquistata dalla precedente gestione sportiva) che in estate farà ritorno a Firenze per essere testato dal futuro allenatore della Fiorentina. Assieme a lui, da titolare, partirà anche il fratello gemello Andrea Hristov, con un passato al Cosenza e oggi allo Slavia Sofia.

Leggi anche: AG. HRISTOV A FV, ESUBERO? NO, È RISORSA E FUTURO DELLA BULGARIA. E CON I VIOLA SPERA...