GUIDI A FV, Fiorentina tieni d'occhio Sottil. Castrovilli...

Intervenuto ieri su queste pagine, l'ex allenatore della Fiorentina Primavera Federico Guidi ha parlato così di Riccardo Sottil e un suo futuro in maglia viola: "È un giocatore che farà parlare di sé, ha caratteristiche importanti e una qualità nell'uno contro uno fuori dal comune. Farà benissimo a Cagliari ma anche ovunque andrà in futuro. A Firenze era penalizzato dall'idea di gioco che Iachini voleva proporre a inizio stagione e ha fatto bene ad andare in Sardegna per giocare nel proprio ruolo. Assolutamente, me lo auguro anche da tifoso. Farà parlare di sé per tanti anni. Spero che possa tornare utile alla Fiorentina ma per prima cosa spero che possa dimostrare presto il proprio talento, a Firenze o altrove".

Lei conosce bene anche Castrovilli.

"Presto diventerà un crack, sarà per anni uno dei migliori centrocampisti italiani. Può ambire a livelli altissimi e sta già dimostrando il proprio valore in una Fiorentina in difficoltà. Il futuro è suo".

