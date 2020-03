GUERINI A FV, Tanti bei ricordi di Firenze. I fiorentini...

Nell'intervista rilasciata ieri a FirenzeViola.it, l'ex giocatore, allenatore e dirigente della Fiorentina Vincenzo Guerini ha parlato del suo passato a Firenze: "Non mi piace ricordare un unico episodio, ho nel cuore la Fiorentina perché ci ho lavorato ben 15 anni. Quindi preferisco leggere i racconti degli altri, che mi fanno ripensare a quegli anni meravigliosi. I fiorentini? Conoscendoli, so che torneranno più forti di prima. Il fiorentino è caratterialmente molto forte, basti pensare all'alluvione di cui ricordo la solidarietà e la forza mostrata dai cittadini. So che faranno così anche adesso".

