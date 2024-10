GUDMUNDSSON-KEAN IN RIMONTA: NEL MIRINO LE COPPIE PIÙ PROLIFICHE DELLA A

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La sentenza di assoluzione su Gudmundsson ha fatto tirare un sospiro di sollievo all'islandese che può tornare "a concentrarsi quello che mi piace di più", ossia giocare a calcio. Ed a calcio l'attaccante viola ha dimostrato di saperci giocare anche durante l'anno "difficile". Solo in questo scorcio di stagione con la Fiorentina, in cui ha giocato 4 partite (una di Conference) di cui 2 da titolare, ha segnato già tre gol, frutto di due rigori contro la Lazio ma anche di una bella azione di scambio con Kean contro il Milan. Proprio l'intesa con il nuovo compagno viola può dare tante soddisfazioni sia alla Fiorentina che ai due stessi giocatori che a Firenze cercano riscatto.

Anche Kean ha avuto un buon inizio con 10 presenze su 10 e 5 gol (ma in campionato solo 3 più un assist) più uno in Nazionale. Alla fine della partita con il Milan il giocatore ha accusato un mal di schiena che lo ha costretto a dare forfait in Nazionale. Un riposo forzato ma che gli sarà utile a riprendere fiato e a superare il problema alla schiena, per essere pronto al nuovo tour de force viola che vedrà la squadra di Palladino impegnata in 7 partite in 20 giorni tra campionato e Conference, in particolare con 5 trasferte.

La coppia Gudmunson-Kean superati i problemi giudiziari il primo e quelli fisici il secondo (oggi ha lavorato ancora a parte) si candida dunque ad essere tra le coppie più prolifiche del campionato anche se di rimonta perché insieme solo da 3 gare di A cui si riferiscono i dati. Con 3+2 gol complessivi la coppia parte infatti in ritardo rispetto a quelle ormai collaudate di Inter (Thuram-Martinez 7+2), Atalanta (Retegui-Lookman 7+2), Milan (Pulisic-Theo 5+2) e altri sette club con 6 gol complessivi. Ma intanto da 3 sole gare i due viola hanno fatto capire di esserci e di voler rimontare in questa particolare classifica.