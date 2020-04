GRASSANI A FV, Bravo Rocco: il calcio ora è vecchio

L'avvocato esperto di diritto sportivo Mattia Grassani nella giornata di ieri ha affrontato in esclusiva con Firenzeviola.it alcuni problemi che il calcio sta affrontando a causa del Coronavirus, a partire da quelli contrattuali dei giocatori e fiscali dei club, fino ad arrivare alle idee di Commisso per la Serie A. Ecco le sue parole più importanti: "Ho conosciuto Rocco Commisso, insieme a Joe Barone, in occasione di una recentissima conference call, oltre ad averlo ascoltato tante volte in televisione ovviamente. Ho ricavato l’idea che sia un presidente che ama la politica del fare, molto determinato, con le idee chiare. Ha capito subito che il nostro calcio è vecchio, che va innovato, altrimenti muore al confronto con i colossi delle altre federazioni. Vuole un campionato più competitivo, che generi appeal e interesse fino all’ultima giornata, nel quale anche le outsider possano lottare per i posti di vertice. Una mente lucida e sempre pronta a sfidare lo status quo, che non ci sta a farsi fagocitare dai soliti luoghi comuni tipo “questo non si può fare”. Credo che la Fiorentina sia finita in buone mani davvero, tanto che, al termine della telefonata, ho detto al Presidente di considerarmi a sua disposizione se ne avrà piacere e bisogno".

Leggi l'intervista completa di Firenzeviola.it a Mattia Grassani: AVV. GRASSANI A FV, COMMISSO HA IDEE CHIARE, SE VUOLE LO AIUTO. CON LO STOP DEFINITIVO...